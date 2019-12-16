Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko, Murawski, Olcay Şahan, Aissati, Barrow, Rodallega
Gol: Dk. 21 Oğuz Yılmaz (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, kaleci Stackhowiak, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
10. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.
15. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda, kaleci Stackhowiak topun sahibi oldu.
18. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, Sörloth'un dokunmak istediği top yakın mesafedeki Obi Mikel'in önüne düştü. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Novak'ın etkili kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak sol köşesine doğru uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.
21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Sturridge'nin yerden pasında Nwakaeme'den önce araya girmek isteyen Oğuz Yılmaz, altıpas içinde ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0
25. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
29. dakikada Barrow'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
37. dakikada Sörloth'un pasında ceza alanı içinde Sturridge topu filelere gönderdi. Hakem Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.