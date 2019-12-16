Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 72 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 66 Demba Ba), Elia (Dk. 77 Robinho), Crivelli

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+3 Ali Turan), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)

Goller: Dk. 26 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Anicic, Dk. 58 Ferhat Öztorun, Dk. 90+2 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

55. dakikada İttifak Holding Konyaspor yarı sahasının ortalarından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Enzo Crivelli, ceza sahası içerisinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Skubic'in sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa, Ömer Ali Şahiner kayarak vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

63. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. İttifak Holding Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Daci'nin ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Milosevic topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

68. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Caiçara, ceza yayı içindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

84. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan altıpas önüne gönderdiği topa iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden auta çıktı.

89. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Gökhan İnler ile verkaç yapan Visca, ceza sahası içinde topla buluştu. Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede de olsa topun kontrolünü sağladı.

90+1. dakikada ev sahibi takım net bir fırsatı daha kullanamadı. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Caiçara, kafayla topu altıpas önüne indirdi. Demba Ba uygun pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada ev sahibi takım sol kanattan etkili geldi. Clichy'nin ön direğe yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.