Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 86 Avdijaj), Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 67 Abdulkadir Parmak), Sturridge (Dk. 67 Ekuban), Nwakaeme, Sörloth
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich (Dk. 46 Lopes), Sacko, Murawski, Olcay Şahan (Dk. 59 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega (Dk. 90+2 Mbamba)
Goller: Dk. 21 Oğuz Yılmaz (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 59 ve 82 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Mustafa Yumlu, Dk. 69 Veysel Cihan (Yukatel Denizlispor Yardımcı Antrenörü) (Yukatel Denizlispor), Dk. 79 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Yardımcı Antrenörü)
Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendi.
54. dakikada Sturridge'in pasında sağdan ceza alanı içine giren Yusuf Sarı'nın art arda iki şutunu da kaleci Stackhowiak önledi.
59. dakikada Yukatel Denizlispor skora denge getirdi. Aissati'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde uygun durumda Rodallega, düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelerle buluşturdu: 1-1
67. dakikada Rodallega'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yandan az farkla auta gitti.
74. dakikada Sörloth'un ara pasında yakın mesafeden Ekuban'ın şutunda, kaleci Stackhowiak'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.
81. dakikada Sosa'nın ara pasında Abdulkadir Parmak'ın aşırtma vuruşunda, top üstten auta gitti.
82. dakikada konuk takım öne geçti. Barrow'un pasında Estupinan'ın vuruşunda top, Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinde kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.