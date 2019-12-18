Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli müsabakası Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor- MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe- Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Yukatel Denizlispor- Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek