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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli müsabakası Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor- MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe- Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Yukatel Denizlispor- Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

Fenerbahçe, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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