Futbol: Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks TaşcıoğluAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Chico, Amilton, Chahechouhe, LeschukMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Alihan Kubalas,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Chico, Amilton, Chahechouhe, Leschuk

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Canteros, İlhan Parlak

Gol: Dk. 23 Chico (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Amilton (Antalyaspor), Dk. 45 Canteros (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'de Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan 16. hafta açılış maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada Faty'nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İlhan Parlak, ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın bekletmeden şutunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan Hakan Özmert ile kullandığı köşe atışında, ön direğe doğru hareketlenen Diego'nun kafayla aşırttığı topu arka direkteki Chico, altıpas içinden filelere gönderdi: 1-0

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da protokol tribününden izlediği karşılaşmanın ilk yarısını, Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoniye Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'nı anlatan "UYUMA" yazılı pankartla çıktı.

Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan maç sonrası Ankara'ya dönerken 2 Mart 2019'da Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz, karşılaşma öncesi Antalyaspor taraftarlarınca düzenlenen programla anıldı.

Başkent ekibinin futbolcuları da maç öncesi ısınmak için sahaya Çakır ile Açıkgöz'ün fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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