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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, JahovicÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Vetrih, Abarhoun, Talbi, Melnjak,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Vetrih, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Moroziuk, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan

Gol: Dk. 6 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mustafa Akbaş, Dk. 45 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig 16. hafta maçında Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Melnjak, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Farnolle'dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

46. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Jahovic, Robin Yalçın'a pas vermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın elinde kaldı.

45. dakikada Umar'ın pasıyla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım, Mustafa Akbaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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