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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet ÇavuşGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sefa Yılmaz, StancuDemir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sefa Yılmaz, Stancu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Kone

Gol: Dk. 24 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcelo Goiano, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

24. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Yatabare, yerden ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Kone, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

33. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayının sağından yaptığı etkili vuruşta kaleci Ertaç Özbir, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

43. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz'a indirdi. Sefa'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'da, ısınma sırasında ayağında ağrı hisseden Fernando Andrade'nin yerine Arouna Kone ilk 11'de maça başladı.

Gençlerbirliği'nde ise Giovanni Sio, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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