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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 90+1 Zanka), Deniz Türüç (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci, Kruse (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 90+1 Zanka), Deniz Türüç (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci, Kruse (Dk. 86 Tolgay Arslan), Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 63 Nkoudou), Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby (Dk. 46 Ljajic), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 87 Umut Nayir)

Goller: Dk. 23 Kruse (Penaltıdan), Dk. 32 Ozan Tufan, Dk. 58 Muric (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lens, Dk. 33 Caner Erkin, Dk. 77 Elneny (Beşiktaş), Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 79 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

48. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında Elneny'nin kafa şutu sonrası top üstten dışarı gitti.

54. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz, Jailson'un hatasıyla topla buluştu. Burak'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

58. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye yükseltti. Ceza sahası önüne kadar topla hareketlenen Deniz Türüç, pasını sağdan bindiren Isla'ya gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla'nın yerden ortasına ön direkte ayak koyan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

67. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Kruse'nin ara pasında altıpasta hareketlenen Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Kruse'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plasesinde, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Altay Bayındır, Deniz Türüç, Serdar Aziz, Jailson, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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