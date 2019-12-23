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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbeyİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 80 Hurtado), Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 80 Hurtado), Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Sturridge (Dk. 46 Yusuf Sarı, Dk. 83 Ekuban), Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Gol: Dk. 37 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ali Turan, Dk. 69 Skubic, Dk. 90+2 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 67 Obi Mikel, Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

70. dakikada Miya'nın uzaktan sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.

73. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı top Miya'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Alper Uludağ'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ömer Ali Şahiner, Konyaspor, Selim Ay, Uludağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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