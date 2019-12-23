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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf BozdoğanYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey (Dk. 46 Aissati), Murawski, Sacko (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey (Dk. 46 Aissati), Murawski, Sacko (Dk. 73 Mehmet Akyüz), Estupinan, Barrow, Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 76 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 83 Onur Bulut), Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes (Dk. 68 Cisse)

Goller: Dk. 36 ve 42 Welinton, Dk. 43 Campos, Dk. 78 Cisse, Dk. 86 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 83 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Nsakala, Dk. 90+1 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 67 Lopes (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Adam Stachowiak topun sahibi oldu.

78. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Musa Çağıran'ın pasıyla hareketlenen ve ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

83. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 3'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Aissati'nin pasında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-4.

86. Aytemiz Alanyaspor 5. golünü kaydetti. Efecan Karaca'nın derinlemesine pasına hareketlenen Onur Bulut, topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonda ofsayt kararı verilirken, hakem Hüseyin Göçek VAR kontrolünün ardından golü geçerli saydı: 1-5.

Aytemiz Alanyaspor, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Hüseyin Göçek, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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