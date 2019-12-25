Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş- Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray- Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı
2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
17:52 Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
17:49 Doğuş Kaya, Zonguldak Kömürspor'da - Son Dakika Spor
17:45 Şamil Kadirov Gürcistan'dan "altın kemer" ile döndü - Son Dakika Spor
17:44 Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına - Son Dakika Spor
17:40 Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:57:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]