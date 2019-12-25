Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş- Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray- Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe: Halil Umut Meler