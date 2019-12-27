Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut NayirGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut Nayir

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite, Nadir Çiftçi

Gol: Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 17. hafta maçında Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası itiraz eden Nadir Çiftçi'ye önce sarı kart gösteren hakem Fırat Aydınus, tepkisini sürdüren oyuncuyu bu kez direkt kırmızı kartla ihraç etti.

23. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Candeias'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, Karius meşin yuvarlağı sektirdi. Topu önünde bulan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

36. dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e müdahalesi sonrası önce sarı kart veren Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kırmızı-siyahlı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Caner Erkin'in uzun ortasına Diaby altıpas üzerinde kafayla vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Aleks Taşçıoğlu, Yasin Pehlivan, Fırat Aydınus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi
Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı

Son Dakika Haberleri
02:06 Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu! - Son Dakika Spor
01:22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
01:20 Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika Spor
01:01 Zeljko Obradovic: "Çok savaştık ama galibiyeti hak ettiler" - Son Dakika Spor
00:41 Kayserispor 16 eksikle Trabzon'da! Trabzonspor'un iddaa oranı... - Son Dakika Spor
23:08 Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Son Dakika Spor
23:04 Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:55:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]