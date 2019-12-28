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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal GölenMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega

Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı.

50. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kitsiou'nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, sağına gelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Scarione'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou'nun önüne düştü. Yunan futbolcunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahasına giren Pinto, topu yerden içeriye çevirdi. Orgill'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü farkı bire indirdi. Scarione'nin, ceza sahası sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Pazdan'ın hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda, top direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

84. dakikada başkent ekibi beraberliği yakaladı. Scarione'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 bitti.

Arda Kardeşler, Korcan Çelikay, Cebrail, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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