Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan OkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörlothİstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Ömer Uzun, Emre Demir, Ziya Alkurt, Kravets

Goller: Dk. 7 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın müdahale edemediği top Sörloth'un önüne düştü. Ancak bu futbolcunun şutunda kaleci İsmail Çipe, tehlikeyi dışarı çıkararak önledi.

4. dakikada sol kanattan Sosa'nın ortasında, ön direkte Sörloth'un vuruşunda, kaleci İsmail Çipe, topu kornere çeldi.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ara pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, penaltı noktasının yanından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

14. dakikada Sturridge'nin ceza yayı gerisinden şutunda kaleci İsmail Çipe, iki hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada Emre Demir'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

37. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında ceza alanının hemen içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, top kaleci İsmail Çipe'nin sol tarafından filelerle buluştu: 2-0

43. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor farkı 1'e indirdi. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında savunmanın arkasında Ömer Uzun'un yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-1

Bordo-mavililer, ilk yarıyı 2-1 üstün kapadı.

Hüseyin Göçek, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçta Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:14 Ünal Karaman'dan istifa iddialarına yanıt: "Benden duyarsınız" - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 01:17:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]