Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan OkTrabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 Cafer Tosun), Nwakaeme ( Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 Cafer Tosun), Nwakaeme ( Dk. 73 Ekuban), Sörloth

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Ömer Uzun (Dk. 86 Ümran Zambak), Emre Demir (Dk. 77 Selahattin Seyhun), Ziya Alkurt (Dk. 62 Furkan Polat), Kravets

Goller: Dk. 7 ve 90+3 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme, Dk. 47 ve 66 (penaltıdan) Sturridge, Dk. 71 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun, Dk. 82 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mert Kula, Dk. 70 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini aldı.

47. dakikada Mikel'in orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Sörloth, meşin yuvarlağı Sturridge'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

55. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, oyuna dahil oldu.

64. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, savunmada Mert Kula, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Sturridge, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe'nin solundan filelere yolladı: 4-1

71. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın arkasında Nwakaeme'nin şutunda, kaleci İsmail Çipe'den dönen topu Abdulkadir Parmak, filelerle buluşturdu: 5-1

82. dakikada Ömer Uzun'un sol taraftan pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Kravets, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-2

90+3. dakikada Sosa'nın pasında, ceza sahası içi sol çaprazında Sörloth'un yerden şutunda, top filelere gitti: 6-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Hüseyin Türkmen, Hüseyin Göçek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler
İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı Maçın ardından Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:14 Ünal Karaman'dan istifa iddialarına yanıt: "Benden duyarsınız" - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]