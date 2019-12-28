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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Feghouli, Lemina, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, FalcaoAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Celustka, Tarık Çamdal, Chico, Amilton,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Feghouli, Lemina, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Celustka, Tarık Çamdal, Chico, Amilton, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Leschuk

Goller: Dk. 10 (Penaltıdan) ve 28 Falcao, Dk. 37 Celustka (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 15 Lemina (Galatasaray), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 43 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım 3-0 önde kapattı.

8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpas üzerindeki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Marcao'nun ortasında arka direkte Taylan'ın kafayla vurduğu top, Ufuk Akyol'un eline çarptı ve maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 10. dakikada topun başına geçen Falcao, kaleci Boffin ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray, Feghouli ile ikinci gole yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın derinlemesine pasında Feghouli, ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Cezayirli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta Boffin, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano'nun yerden çevirdiği topu Falcao, altıpastan yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Nagatomo'nun ceza sahasının sol tarafından ortasında Feghouli'nin arka direkte yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Marcao'nun orta saha çizgisine yakın bir bölgeden derinlemesine pasında Ömer Bayram, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa Taylan'ın dokunuşunun ardından Celutska'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.

45+1. dakikada Mariano'nun sağdan çevirdiği meşin yuvarlağa Feghouli, topuğuyla dokundu; arka direğe giden topa Nagatomo vurdu. Kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma kale önünden uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Fernando Muslera, Salih Dursun, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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