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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 87 Emre Taşdemir), Seri, Feghouli (Dk. 75 Babel), Lemina, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Falcao (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 87 Emre Taşdemir), Seri, Feghouli (Dk. 75 Babel), Lemina, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Falcao (Dk. 83 Adem Büyük)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun (Dk. 46 Mukairu), Celustka, Tarık Çamdal, Chico, Amilton, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Doğukan Sinik (Dk. 79 Ribeiro), Leschuk

Goller: Dk. 10 (Penaltıdan) ve 28 Falcao, Dk. 37 Celustka (Kendi kalesine), Dk. 82 Babel, Dk. 89 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 15 Lemina, Dk. 62 Muslera (Galatasaray), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 43 Hakan Özmert, Dk. 56 Tarık Çamdal, Dk. 77 Nazım Sangare (Antalyaspor)

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yendi.

63. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Mukairu'nun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ömer Bayram'ın kendi yarı sahasından uzun pasında topu kontrol eden Babel, ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

89. dakikada ev sahibi ekip beşinci golü buldu. Sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Fernando Muslera, Ömer Bayram, Falcao, Babel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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