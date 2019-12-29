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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa SönmezDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 64 Kone), Yatabare

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Reis, Leo, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 75 Yasin Öztekin), Halil Akbunar, Mossoro (Dk. 66 Yalçın Kayan), Deniz Kadah

Gol: Dk. 66 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mert Hakan Yandaş, Dk. 56 Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Deniz Kadah (Göztepe)

Süper Lig'in 17. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Berkan Emir'in soldan ceza alanına ortasında top üst direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Emre Kılınç'ın sağdan ceza alanına ortasında altı pasa hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle çıkardı.

62. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor golü buldu. Fatih Aksoy, Castro'dan kurtardığı topu sağ çaprazda hareketlenen Kone'ye kazandırdı. Kone, ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağı uzak direğe hareketlenen müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

74. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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