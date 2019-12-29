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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisseİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Daci


Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya, topu ceza sahasına yerden ortaladı. Daci'nin, gelişine vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

23. dakikada sağ kanttan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Cisse'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

35. dakikada Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker kafayı vurdu. Arka direğe giden topu Cisse tamamladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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