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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 90+ 2 Olkowski), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 79 Chibsah), Güray Vural, Kayode (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 90+ 2 Olkowski), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 79 Chibsah), Güray Vural, Kayode (Dk. 86 Muhammet Demir)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın (Dk. 89 Ahmed İldiz), Murat Yıldırım (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme (Dk. 46 Fofana), Bifouma, Jahovic

Goller: Dk. 21 Kayode (Gaziantep FK) Dk. 79 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk 54 Jahovic, (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Guilherme, Dk. 42 Hadebe, Dk. 45+3 Bifouma, Dk. 54 Rabin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk 36 Kenan Özer, Dk. 51 Kana Bıyık, Dk 53 Jefferson (Gaziantep FK)


Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada savunmadan atılan uzun pasa Kayode hareketlendi ancak Farnolle kalesini zamanında terk etti ve topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

63. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı düzeltip şutunu attı ancak sağına iyi uzanan Günay topu kontrol etti.

79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Bifouma düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

81. dakikada çalımlarla topu sürükleyen Sakıb Aytaç, sağ taraftan destek veren Bifouma'yı gördü. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

83. dakikada Fofana'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Günay yine kalesini gole kapattı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Bahattin Şimşek, Güray Vural, Kenan Özer, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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