Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 82 Attamah), Abdullah Durak, Vetrih (Dk. 72 Samudio), Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Scepovic)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka (Dk. 64 Emre Belezoğlu), Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 87 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse (Dk. 80 Rodrigues), Muric

Goller: Dk. 13 Deniz Türüç, Dk. 70 Jailson (Fenerbahçe), Dk.18 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Oğulcan Çağlayan, Dk. 56 Vetrih, Dk. 56 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 24 Gustavo, Dk. 50 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

58. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinde düşürülmesi ile Fenerbahçe faul atışı kazandı. Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen top yandan auta çıktı.

61. dakikada Umar'ın defansın arkasına pasına hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girmeden sağ taraftan şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Jailson, yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gönderdi: 1-2.

77. dakikada sağ çaprazdan kazanılan faul atışında, Boldrin'in direkt kaleye şutunda, Altay Bayındır meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

85. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar ceza sahasına girdi. Savunmada rakibinden sıyrılan Umar'ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.

90+2. dakikada Melnjak'ın ceza sahasına ortasında, Boldrin'in kontrol edip düşerken vuruşunda defansa çarpan top az farkla kornere çıktı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.