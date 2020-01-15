Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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