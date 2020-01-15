Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği: Arda Kardeşler