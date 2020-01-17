Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora ÖzkaraMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Moke, Sedat Ağçay, Kitsiou, İlhan Parlak, Scarioneİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Moke, Sedat Ağçay, Kitsiou, İlhan Parlak, Scarione

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Dacı, Thuram

Sarı kart: Dk. 36 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 18. haftasının açılış maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Alper Ulusoy, İlhan Parlak, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Ali Babacan'ın partisi daha kurulmadan karıştığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 04:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]