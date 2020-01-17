Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Moke, Sedat Ağçay, Kitsiou, İlhan Parlak, Scarione
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Dacı, Thuram
Sarı kart: Dk. 36 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 18. haftasının açılış maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.
17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.
30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.