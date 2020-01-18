Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Tzavellas, Baiano (Dk. 68 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk.78 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas (Dk. 68 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Campos, Cisse

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Aksel Aktaş (Dk. 65 Campanharo), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 65 Henrique), Rienstra, Kvrzic, Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Emre Demir), Situm, Mesanovic

Goller: Dk. 38 Tzavellas, Dk. 59 Bakasetas, Dk. 62 Cisse, Dk. 84 ve 90+2 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)



Sarı kart: Dk. 45 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 55 Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

58. dakikada sol kanattan çizgeye inen Bakasetas, topu ceza sahası içine ortaladı. Campos'un bekletmeden vuruşunda kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cisse'nin pasıyla sağdan hareketlenen Efecan Karaca'nın ortasında, Kayserispor savunmasından seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topa Siopis sert bir vuruş yaparken, Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

84. dakikada Campos'un uzun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Junior Fernandes, içeriye doğru hareket ederek şutunu çekti. Savunmanın müdahale etemediği top, kaleci İsmail Çipe'nin sağından kaleye gitti: 4-0.

88. dakikada sol kanattan Emre Demir 'in kullandığı kornerde, Kayserisporlu futbolcu Mert Kula kafayla topu içeri çevirdi. Henrique, önüne düşen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

90+2. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes, kendisinin 2. takımının ise 5. golüne imza attı. Junior Fernandes, Kayserispor defansına yaptığı baskıda topu kaptı ve ardından plase bir vuruşla maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-1.

Karşılama Aytemiz Alanyaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.