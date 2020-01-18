Stat: Kalyon
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson (Dk 45+2 Twumasi), Kenan Özer, Kayode, Chipsah
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric
Sarı kartlar: Dk. 9 Jefferson, Dk. 11 Oğuz Ceylan, Dk. 39 Diarra (Gaziantep FK), Dk. 18 Tolga Ciğerci, Dk. 27 Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 18. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
7. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın yaptığı ortada ön direkte Jailson'un ters vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten kornere gitti.
40. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
43. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Ozan Tufan topu kafasıyla Muric'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda araya kaleci Günay girerek meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.