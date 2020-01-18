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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan OkGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson (Dk 45+2 Twumasi), Kenan Özer, Kayode, ChipsahFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson (Dk 45+2 Twumasi), Kenan Özer, Kayode, Chipsah

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Sarı kartlar: Dk. 9 Jefferson, Dk. 11 Oğuz Ceylan, Dk. 39 Diarra (Gaziantep FK), Dk. 18 Tolga Ciğerci, Dk. 27 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 18. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

7. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın yaptığı ortada ön direkte Jailson'un ters vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten kornere gitti.

40. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Ozan Tufan topu kafasıyla Muric'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda araya kaleci Günay girerek meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Jailson, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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