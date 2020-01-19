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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç SezertamGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, FalcaoYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan, Rodallega

Gol: Dk. 26 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao (Galatasaray), Dk. 29 Onazi, Dk. 40 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 üstün kapattı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanatta yerden ortasına Falcao'nun altıpas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Stackhowiak çizgi üzerinde ayağıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi. Ardından Mustafa Yumlu, kafayla topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Seri'nin pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Saracchi, yerden ortasını yaptı. Emre Akbaba altıpas önünde bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun bayrağını kaldırmasıyla mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR odasıyla görüşen hakem Uğurlu, golü geçerli saydı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

Cevdet Kömürcüoğlu, Emre Akbaba, Yaşar Kemal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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