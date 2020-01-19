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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth


Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam, Hajradinovic, İlhan Depe, Koita

Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27 Sörloth, Dk. 29 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pereira (Trabzonspor), Dk. 24 Fernandes, Dk. 36 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.


18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Fatih Öztürk, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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