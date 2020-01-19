Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem ErsoyBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Caner Erkin, Burak YılmazDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy,...

Stat: Vodafone Park Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare Goller: Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Ljajic (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 5 Roco (Beşiktaş), Dk. 32 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor) Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, kırmızı-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 7. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Karius'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in sert şutunda kaleci Samassa topu kornere çeldi. 33. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa'dan dönen topu Ljajic kafayla ağlara gönderdi: 1-1 39. dakikada Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı. 45. dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Fatih Aksoy'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Yatabare, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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