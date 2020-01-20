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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 90+2 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 65 Umar), Samudio (Dk. 72 Sasse), SkodaGençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 90+2 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 65 Umar), Samudio (Dk. 72 Sasse), Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Rahmetullah Berişbek), Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz (Dk. 64 İlker Karakaş), Ayite, Sio (Dk. 89 Seuntjens)

Goller: Dk. 70 ve 85 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.35 Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Sio (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

61. dakikada kazanılan faul atışında, yaklaşık 30 metreden Moroziuk'un sert şutunda kaleci Nordfeldt, solundan filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çeldi.

63. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altıpas içerisinde Talbi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

70. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Abdullah Durak'ın sağdan ortasında topla buluşan Skoda'nın vuruşunda kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Skoda, önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0

78. dakikada defasın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Candeias'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Skoda, bekletmeden topu ileri çıkan kaleci Nordfeldt'ın üzerinden aşırarak filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Abdullah Durak, Çaykur, Skoda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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