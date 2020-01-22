Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği- Gaziantep FK: Mete Kalkavan
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor- MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor- Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe- Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray: Koray Gençerler
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor: Alper Ulusoy