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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği- Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor- MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor- Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe- Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor: Alper Ulusoy

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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