Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Oğuzhan Çapar, Rienstra, Lopes, Henrique (Dk. 79 Kravets), Emre Demir (Dk. 60 Aksel Aktaş), Mensah, Campanharo, Situm (Dk. 74 Enver Cenk Şahin), Mesanovic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan (Dk. 56 Alihan Kubalas), Kulusic, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 61 Moke), İlhan Parlak (Dk. 87 Scarione), Orgill
Goller: Dk. 23 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 68 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 49 Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 29 Pinto, Dk. 29 Sedat Ağçay, Dk. 33 Canteros, Dk. 90 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Emre Demir, Dk. 54 Mensah, Dk. 68 Campanharo, Dk. 76 Henrique, Dk. 90+3 Rienstra (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 19. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1 berabere bitti.
49. dakikada MKE Ankaragücü sahada 10 kişi kaldı. Kayserisporlu Henrique ile girdiği mücadelede Cebrail Karayel ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58. dakikada sağ köşe gönderinden Canteros'un kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Kulusic'in kafa şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
68. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Pinto'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mensah'ın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Korcan Çelikay güçlükle topu kornere çeldi.
84. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top Orgill'e çarparak kornere gitti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır topun Orgill'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Çakır, VAR'dan gelen öneriyle pozisyonu saha kenarında ekrandan izleyip penaltı kararını ve Orgill'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.
90+4. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin, sert şutunda top sol kale direğine çarparak auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.