Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Tırpan, Brecka, Sarlija, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Ndongala, Hajradinovic, Quaresma, Koita
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Salih Uçan, Siopis, Djalma Campos, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Gol: Dk. 34 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 45+2 Baiano (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.
27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.
34. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.
Öte yandan müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.