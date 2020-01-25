Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Tırpan, Brecka, Sarlija, Hadadi, Tarkan Serbest (Dk. 79 Anıl Koç), Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 46 İlhan Depe), Hajradinovic, Quaresma, Koita (Dk. 85 Ahmet Hakan Demirli)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 46 Onur Bulut), Caulker, Welinton, Nsakala, Salih Uçan (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Siopis, Djalma Campos (Dk. 63 Efecan Karaca), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 34 Cisse, Dk. 73 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 67 Quaresma (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Tarkan Serbest, Dk. 76 Hadadi, Dk. 90 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste 4'üncü, son 9 maçta ise 8'inci mağlubiyetini yaşayan ve kötü gidişini sürdüren Kasımpaşa, 15 puanda kaldı. Arka arkaya 4'üncü galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 35'e çıkardı.

53. dakikada Kasımpaşa önemli bir fırsattan faydalanamadı. Geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Marafona, ceza yayı dışına kadar çıktı. Marafona'nın pres yapan Koita'dan önce dokunduğu top, kısa düştü. Meşin yuvarlağı orta sahasının biraz ilerisinde önünde bulan Aytaç Kara'nın boş kaleye yaptığı vuruşta top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

67. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sarlija'nın ceza sahasında Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Quaresma, kaleci Marafona ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

73. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Bakasetas, son çizgiden ortasını yaptı. Ön tarafta Caulker'ın kafayla dokunduğu topu arka direkte sert bir vuruş yaparak tamamlayan Salih Uçan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

87. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Aytaç Kara'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Siopis, orta sahada Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Özgür Yankaya, Hajradinovic'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.