45+1. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında oluşan karambolde Tolga Ciğerci, Caiçara'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR sisteminin uyarısı üzerine Aydınus, saha kenarına gelerek pozisyonu yeniden izledi ve pozisyonda faul olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti.

42. dakikada Tolga Ciğerci'nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Serdar Aziz'in kafasından seken top, sol çaprazda Gustavo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Mert topu kornere çeldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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