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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Ahmet Narinçİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 59 Shengelia), Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Daci (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Ahmet Narinç

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 59 Shengelia), Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Daci (Dk. 79 Hurtado), Thuram

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi (Dk. 71 Şener Özbayraklı), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 89 Emin Bayram), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 57 Adem Büyük)

Goller: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Feghouli, Dk. 63 Lemina (Galatasaray)

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendi.

50. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Thuram'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, top az farkla auta gitti.

64. dakikada Miya'nın kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

74. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

79. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mariano'nun yerden içeriye ortasında Adem Büyük, altıpas önünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

86. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisi üzerinden plasesinde, kaleci Muslera güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle bitti.

Ömer Ali Şahiner, Koray Gençerler, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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