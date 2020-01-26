50. dakikada Ömer Ali Şahiner 'in sağ kanattan ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Thuram'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, top az farkla auta gitti.

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