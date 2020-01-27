32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.

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