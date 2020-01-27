Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın ÖgelDemir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Papp, Appindangoye, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, KoneÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Papp, Appindangoye, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Kone

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Boldrin, Oğuz Kağan Güçtekin, Abdullah Durak, Umar, Oğulcan Çağlayan, Skoda

Sarı kartlar: Dk. 26 Skoda, Dk. 33 Talbi (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş, rakip yarı alanın ortalarından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, son anda topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz
Son Dakika: Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 03:11:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]