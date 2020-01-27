47. dakikada sol kanatta topla buluşan Kone, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, ilk anda golü verdi. Pozisyon VAR sisteminde incelenirken, pozisyonun başında Kone'nin ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir