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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor- Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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