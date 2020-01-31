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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal GölenMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, Elia, Demba Ba, CrivelliGençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat, Yasin...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat, Yasin Pehlivan, Baiano, Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Ayite

Goller: Dk. 8 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Ayite (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

6. dakikada Medipol Başakşehir, net bir fırsatı kullanamadı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca, altıpas önündeki Demba Ba'ya pasını attı. Demba Ba uygun pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

8. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya Crivelli ön direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0

28. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Berat Ayberk Özdemir'in ara pasıyla ceza sahasına giren Ayite, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert'i geçen Ayite'nin son çizgiye inmeden kaleye gönderdiği topu çizgi üzerinden Caiçara uzaklaştırdı.

29. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü attı. Candeias'ın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde boş kalan Ayite, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Başakşehir, Mert Günok, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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