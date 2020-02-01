Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

27 dakika önce

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 82 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 82 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 67 Sturridge), Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar (Dk. 62 Deniz Türüç), Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric

Goller: Dk. 1 Kruse (Fenerbahçe), Dk. 16 Sörloth, Dk. 32 Novak (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Gustavo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ndiaye, Dk. 48 Sörloth, Dk. 84 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Teknik Direktörü), Dk. 86 Sosa (Trabzonspor) Dk. 66 Isla, Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+5 Emre Belözoğlu) (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

55. dakikada Kruse'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

70. dakikada Rodrigues'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Muric dokundu ancak meşin yuvarlağı Uğurcan ikinci hamlede kontrol etti.

73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına ceza alanı içinde Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

78. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı üzerinde yerden şutunda, top yandan auta çıktı.

89. dakikada Sosa'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

90+1. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında arka direkte Kruse'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Serkan Olguncan, Ali Palabıyık, Doğan Erdoğan , Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü
Trabzonspor - F.Bahçe maçı sonrası saha karıştı PSG, Montpellier'i 5-0'la geçti Novak'ın attığı gol öncesi hakemin verdiği karar, F.Bahçelilerin tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 22:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]