Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 82 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 67 Sturridge), Sörloth
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar (Dk. 62 Deniz Türüç), Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric
Goller: Dk. 1 Kruse (Fenerbahçe), Dk. 16 Sörloth, Dk. 32 Novak (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Gustavo (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ndiaye, Dk. 48 Sörloth, Dk. 84 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Teknik Direktörü), Dk. 86 Sosa (Trabzonspor) Dk. 66 Isla, Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+5 Emre Belözoğlu) (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
55. dakikada Kruse'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
70. dakikada Rodrigues'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Muric dokundu ancak meşin yuvarlağı Uğurcan ikinci hamlede kontrol etti.
73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
74. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına ceza alanı içinde Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
78. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı üzerinde yerden şutunda, top yandan auta çıktı.
89. dakikada Sosa'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
90+1. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında arka direkte Kruse'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.
Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.