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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker TakpakMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk. 78 Michalak), Orgill

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala (90+7 Ahmet Hakan Demirli), İlhan Depe (Dk. 72 Anıl Koç), Quaresma (Dk. 90+4 Doğucan Haspolat), Thiam

Goller: Dk. 7 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 50 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 22 Tarkan Serbest, Dk. 45+1 Ndongala, Dk. 83 Quaresma (Kasımpaşa ), Dk. 76 Faty, Dk. 83 Orgill, Dk. 90+2 Kulusic (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 20. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı 1-1 tamamlandı.

46. dakikada Kasımpaşa ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde hakem, Orgill'in düşürülmesi sonucunda VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. Maçta 50. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues, topu ağlara göndererek 1-1 eşitliği sağladı.

59. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu direğin üzerinden kornere çeldi.

68. dakikada Orgill'in pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

HALİL UMUT MELER, Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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