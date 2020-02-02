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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton, Onur Bulut, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Junior Fernandes, Campos, CisseBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton, Onur Bulut, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Junior Fernandes, Campos, Cisse

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Donald, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Chaaleli, Bifouma, Umut Bulut

Gol: Dk. 45+1 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


14. dakikada sol kanatta Gökhan Töre, kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Marafona'nın çift yumrukla uzaklaştırmak istediği top sekerek Bifouma'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutu Onur Bulut'a çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

16. dakikada orta alanda topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içine doğru koşu yapan Cisse'ye topu çıkardı. Topu kontrol eden Cisse'nin sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada rakip ceza sahasının sağında ropla buluşan Salih Uçan'ın içeriye doğru gönderdiği topa Campos bekletmeden vururken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada sağ kanttan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Chebake'nin kafa şutunda kaleci Morafona gole izin vermedi.

45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cisse, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Yeni Malatyaspor savunmasında Mina'yı aşan topu Bakasetas kafayla filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde bitirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Onur Bulut, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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