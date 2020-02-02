Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: KalyonHakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet MetinGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Kayode, Morais, Oğuz Ceylan, de Souza, Güray Vural, Maxim, Muhammet DemirDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goino, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Kayode, Morais, Oğuz Ceylan, de Souza, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goino, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Goller: Dk. 4, 43 Maxim, Dk. 39 Muhammet Demir (Gaziantep FK), 31 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 45 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+5 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 20. haftasındaki Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta top defanstan sekti. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan sekerek altıpas çizgisi üzerinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1

39. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar bire çıkırdı. Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda top filelere gitti: 2-1

43. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Arda Kardeşler, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Maxim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1
Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti Ömer Bayram acı haberi verdi: Dedemi kaybettim Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:54:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]