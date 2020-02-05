Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
7 Şubat Cuma:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
8 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği- Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş- Gaziantep FK: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor- Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa- Galatasaray: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe- Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır