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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği- Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş- Gaziantep FK: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor- Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa- Galatasaray: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe- Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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