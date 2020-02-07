Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli, Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez, KjartanssonMKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli, Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez, Kjartansson

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Scarione, İlhan Parlak, Rodrigues, Orgill

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, Fırat Aydınus, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu
Ryan Babel'den Galatasaray itirafı: Orada zorlu bir dönem geçirdim Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı Milan, Cengiz Ünder'i transfer etmek için çalışmalara başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 03:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]