Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlumİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Shengelia, ThuramYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlum

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Shengelia, Thuram

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Murawski, Kibong, Barrow, Sacko, Recep Niyaz, Rodallega

Sarı kart: Dk. 30 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

13. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun ortasında, Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

18. dakikada Sacko'nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.

26. dakikada Guilherme'nin ortasında, Thuram'ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.

33. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.

36. dakikada Milosevic'in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram'ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

37. dakikada Guilherme'nin kullandığı korner atışında Selim Ay'ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic'in golü, VAR'dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Serkan Kırıntılı, Lilian Thuram, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Karar doğru
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk'ten çok konuşulan penaltı kararı Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması! Kenan Özer'den Alper Ulusoy'a büyük tepki: Çıldırmamak elde değil

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:42:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]