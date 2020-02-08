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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker TakpakGençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Nadir ÇiftçiTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

Sarı kartlar: Dk. 20 Ndiaye (Trabzonspor), Dk. 39 Nadir Çiftçi, Dk. 42 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+2 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

11. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Sessegnon'un önünde kaldı. Sessegnon'un ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

24. dakika Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında sağdan ceza sahasına giren Candeias'ın pasında Nadir, topu boş kaleye gönderemedi.

44. dakikada Sosa'nın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Erdem Özgenç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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