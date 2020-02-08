Stat: Vodafone Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby, Ljajic, Hutchinson, N'Koudou, Burak Yılmaz
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural, Kayode, Muhammet Demir
Sarı kartlar: Dk. 39 N'Koudou (Beşiktaş)
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
28. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
38. dakikada Diaby sağ tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Burak Yılmaz ön direkte göğsünde yumuşattığı topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi ve topu kornere attı.
42. dakikada Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay Güvenç topun kaleye girmesini engelledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.