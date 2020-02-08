Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Ramos, Toure (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 87 Seuntjens), Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon (Dk. 87 Sio), Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Dk. 85 Doğan Erdoğan), Guilherme (Dk. 67 Abdulkadir Parmak), Ndiaye (Dk. 90+6 Hosseini), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 79 Sosa (Penaltıdan), Dk. 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ndiaye (Trabzonspor), Dk. 39 Nadir Çiftçi, Dk. 42 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+2 Yasin Pehlivan, Dk. 77 Erdem Özgenç, Dk. 77 Ahmet Oğuz (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Toure, Dk. 90+2 Baiano, Dk. 90+5 Ramos (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

47. dakikada Guilherme, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru ortasını yaptı. Norveçli golcü futbolcu Sörloth'un kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

54. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Ndiaye'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada bu kez Nwakaeme ceza sahası dışından şansını denedi. Nijeryalı futbolcunun etkili şutunda Nordfeldt soluna gelen topu güçlükle çıkardı.

72. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Nwakaeme'nin pasında kale önünde topla buluşan Ndiaye'nin dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

73. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Sörloth'un sol çaprazdan şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

76. dakikada hakem Hüseyin Göçek, Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Hüseyin Türkmen ve Nadir Çiftçi arasında yaşanan pozisyonu VAR'ın uyarısı sonrası kenara gelerek ekrandan izledi ve penaltı kararı verdi. 79. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

83. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın sağdan ceza sahasına ortasında Sörloth, topu kafayla Nwakaeme'ye indirdi. Nwakaeme'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2

90+2 dakikada bir pozisyonda Baiano'yu ittiği gerekçesiyle Sörloth'a sarı kart veren hakem Hüseyin Göçek, VAR ekranından pozisyonu tekrar inceledikten sonra kartı kırmızıya çevirdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ligde ilk kez üst üste 5 maç kazanan ve bir maç eksiğiyle puanını 41 yapan Trabzonspor, devam eden 21. haftada liderliğe yükseldi. Haftaya lider giren aynı puandaki Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçını yarın oynayacak.