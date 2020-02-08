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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: ÜlkerHakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Rodrigues, Vedat MuricAytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Rodrigues, Vedat Muric

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos, Cisse

Gol: Dk. 29 Cisse (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Welinton, Dk. 32 Salih Uçan, Dk. 35 Marafona (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde kapattı.

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahada Ozan Tufan'ın hatası sonucu topu kapan Cisse, pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Rodrigues'in soldan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Nsakala uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Kruse'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Dirar, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına sokulan Rodrigues'e verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında Vedat Muric'in altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, Altay Bayındır, Ümit Öztürk, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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